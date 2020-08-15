2020/08/15 | 10:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصاعد الدعوات لعقد اتفاق نهائي واضح بين بغداد وأربيل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/15 | 10:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تصاعد الدعوات لعقد اتفاق نهائي واضح بين بغداد وأربيل) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تصاعد الدعوات لعقد اتفاق نهائي واضح بين بغداد وأربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).