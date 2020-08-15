الاتصالات : ننسق لتشغيل 150 ألف خط ضوئي في بغداد

2020/08/15 | 10:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت وزارة الاتصالات اليوم السبت أنها تنسق مع الشركات المتخصصة لتسويق وتشغيل 150 الف خط ضوئي في بغداد ضمن مشروع القرض الياباني لخدمات الكيبل الضوئي.وقال مدير الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية في الوزارة باسم الأسدي للصحيفة شبه الرسمية إن “الشركة أعلنت آلية المشاركة بتشغيل وصيانة وتسويق مشروع القرض الياباني لخدمــــات FTTH للكيبـل […]

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