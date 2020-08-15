البصرة : 1500 قطعة أرض للملاكات الصحية

2020/08/15 | 10:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلن محافظ البصرة أسعد العيداني، اليوم السبت، تخصيص 1500 قطعة أرض للملاكات الصحية.وقال العيداني في تصريح للوكالة الرسمية إن”1500 قذعة أرض ستوزع بين الملاكات الصحية ،التي تعمل في الخط الأول لمواجهة فيروس كورونا كوجبة أولى”، مبيناً أن “هناك وجبات أخرى ستوزع بين الملاكات الصحية”.وأوضح أن “الحكومة المحلية طلبت من الجهات […]

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