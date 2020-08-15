ترامب وجه رسالة شخصية مباشرة للاسد

2020/08/15 | 10:31 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إلى نظيره السوري بشار الأسد رسالة شخصية حول الصحافي الأميركي أوستن تايس الذي خُطف قبل ثماني سنوات في سوريا، وفق ما أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو .وجاء في بيان أصدره وزير الخارجية الأميركي … Readmore

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