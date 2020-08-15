ظريف يؤكد ان بلاده لا تتدخل بالشأن العراقي او اللبناني ولا يجب على امريكا ان تحدد مستقبل العراق

2020/08/15 | 10:31 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف أن بلاده لا تتدخل في فرض الحكومات على العراق أو لبنان، مشيراً إلى أنه ينبغي ألا تقرر الولايات المتحدة مستقبل العراق.وقال ظريف لقناة الميادين المقربة من حزب الله في إطار زيارته الحالية … Readmore

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