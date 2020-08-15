2020/08/15 | 10:31 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
أعلن محافظ البصرة أسعد العيداني، السبت، عن تخصيص 1500 قطعة أرض للملاكات الصحية.
وقال العيداني في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه /المعلومة/، إن”هذه الأراضي ستوزع بين الملاكات الصحية ،التي تعمل في الخط الأول لمواجهة فيروس كورونا كوجبة أولى” مبينا أن”هناك وجبات أخرى ستوزع بين الملاكات الصحية”.
وأضاف، أن”الحكومة المحلية طلبت من […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البصرة: تخصيص 1500 قطعة أرض للملاكات الصحية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أعلن محافظ البصرة أسعد العيداني، السبت، عن تخصيص 1500 قطعة أرض للملاكات الصحية.
وقال العيداني في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه /المعلومة/، إن”هذه الأراضي ستوزع بين الملاكات الصحية ،التي تعمل في الخط الأول لمواجهة فيروس كورونا كوجبة أولى” مبينا أن”هناك وجبات أخرى ستوزع بين الملاكات الصحية”.
وأضاف، أن”الحكومة المحلية طلبت من […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البصرة: تخصيص 1500 قطعة أرض للملاكات الصحية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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