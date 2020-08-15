البصرة: تخصيص 1500 قطعة أرض للملاكات الصحية

2020/08/15 | 10:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن محافظ البصرة أسعد العيداني، السبت، عن تخصيص 1500 قطعة أرض للملاكات الصحية.وقال العيداني في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه /المعلومة/، إن”هذه الأراضي ستوزع بين الملاكات الصحية ،التي تعمل في الخط الأول لمواجهة فيروس كورونا كوجبة أولى” مبينا أن”هناك وجبات أخرى ستوزع بين الملاكات الصحية”.وأضاف، أن”الحكومة المحلية طلبت من […]

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