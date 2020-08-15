2020/08/15 | 10:32 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
شرعتْ محافظة نينوى باعمار 26 معملا والتي كانت قد خرجت عن الخدمة ابان سطوة عصابات “ داعش” الارهابية على محافظة نينوى.
وقال محافظ نينوى نجم الجبوري في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “بلديات نينوى وبالتعاون مع شركتين من القطاع الخاص، شرعتا باعمار نحو 26معملا كانت قد خرجت عن الخدمة بسبب تفجيرها وسرقة آلياتها […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( البدء بإعمار 26 معملاً متوقفا في نينوى) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
شرعتْ محافظة نينوى باعمار 26 معملا والتي كانت قد خرجت عن الخدمة ابان سطوة عصابات “ داعش” الارهابية على محافظة نينوى.
وقال محافظ نينوى نجم الجبوري في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “بلديات نينوى وبالتعاون مع شركتين من القطاع الخاص، شرعتا باعمار نحو 26معملا كانت قد خرجت عن الخدمة بسبب تفجيرها وسرقة آلياتها […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( البدء بإعمار 26 معملاً متوقفا في نينوى) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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