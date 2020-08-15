 البدء بإعمار 26 معملاً متوقفا في نينوى

2020/08/15 | 10:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..شرعتْ محافظة نينوى باعمار 26 معملا والتي كانت قد خرجت عن الخدمة ابان سطوة عصابات “ داعش” الارهابية على محافظة نينوى.وقال محافظ نينوى نجم الجبوري في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “بلديات نينوى وبالتعاون مع شركتين من القطاع الخاص، شرعتا باعمار نحو 26معملا كانت قد خرجت عن الخدمة بسبب تفجيرها وسرقة آلياتها […]

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