المنافذ الحدودية : اعادة معمل لإنتاج الزيوت واتلاف مادة للزيتون في كمرك طريبيل

2020/08/15 | 10:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- اعلنت الهيئة العامة للكمارك عن اعادة إصدار معمل لإنتاج الزيوت فيما قامت بتشكيل لجنة لاتلاف مادة الزيتون كونها غير صالحة للاستهلاك البشري في مركز كمرك طريبيل .وذكر بيان للهيئة تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم السبت ، ان مفارز مركز كمرك طريبيل الحدودي قامت بأعادة إصدار معمل لإنتاج الزيوت ايطالي المنشأ الى الجانب […]

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