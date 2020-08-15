وصول طائرة عسكرية عراقية محملة بعشرات أطنان المساعدات إلى لبنان

2020/08/15 | 10:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

وصلت طائرة عسكرية عراقية، اليوم السبت، محملة بعشرات الأطنان من المساعدات الإنسانية المُرسلة إلى العاصمة اللبنانية بيروت.

ونقلت قناة العراقية الرسمية، أن "طائرة عسكرية عراقية، محملة بعشرات اطنان المساعدات الانسانية من غذاء وعلاج وصلت إلى لبنان".

بدورها، أفادت وسائل إعلام لبنانية، بوصول طائرة عسكرية محملة بالمساعدات الإنسانية، كجزء من مساعدات الشعب العراقي إلى الشعب اللبناني.

يتبع.



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