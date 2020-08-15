شبه المفاوضات بـ”ولاية بطيخ”.. نائب سابق: البارزاني ينظر للنفط وفق مبدأ “رزقي ورزق عائلتي”!

2020/08/15 | 10:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رأى النائب السابق عبد الرحمن اللويزي، السبت، أن البارزاني ينظر الى ايرادات النفط والمنافذ الحدودية وفق مبدأ “رزقي ورزق عائلتي”، فيما شبه مفاوضات بغداد واربيل بالبرامج الكوميديا والكاميرا الخفية.وقال اللويزي في تدوينة على صفحته بالفيسبوك واطلعت عليه /المعلومة/، إن “كل جولات المفاوضات التي خاضتها الحكومات العراقية المتعاقبة مع حكومة إقليم كردستان، لإقناع الأخيرة […]

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