اليونسكو: أبنية بيروت التراثية مهددة بالانهيار بعد انفجار المرفأ

2020/08/15 | 10:57 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) أمس الخميس من أن 640 من الأبنية التراثية تضررت جراء الانفجار الذي ضرب بيروت يوم 4 أغسطس/آب الحالي، 60 منها معرضة للانهيار، مؤكدة أنها ستقود التحرك الدولي لإعادة إعمار تراث العاصمة اللبنانية.… Readmore

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