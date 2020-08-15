العراق يدعو المانيا وفرنسا وبريطانيا للقيام بدور فاعل لإيقاف الاعتداءات التركية وسحب قواتها من شمال العراق

2020/08/15 | 10:57 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين فرنسا وألمانيا وبريطانيا للقيام بدور فاعل “لإيقاف الاعتداءات التركية وسحب قواتها المُتوغّلة في الأراضي العراقيّة”.جاء ذلك خلال اتصالات هاتفيّة منفصلة أجراها حسين، مع نظرائه الفرنسي، جان إيف لودريان والألماني، هايكو ماس، وزير الدولة … Readmore

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