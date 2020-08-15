دعوة لتشديد الإجراءات بحقّ المخالفين لمواجهة زيادة الإصابات بكورونا

2020/08/15 | 10:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، إلى تشديد الإجراءات بحق المخالفين لمواجهة زيادة الإصابات بكورونا.

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