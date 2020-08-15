وصول طائرة عسكرية عراقية محمّلة بعشرات الأطنان من المساعدات إلى لبنان

2020/08/15 | 10:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصول طائرة عسكرية عراقية محمّلة بعشرات الأطنان من المساعدات، اليوم السبت، إلى لبنان.

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