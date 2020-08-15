قطر الاولى عالمياً والعراق في المركز 82 بأغنى دول العالم

2020/08/15 | 11:03 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مجلة “غلوبال فاينانس” المختصة بتصنيف دول العالم ان قطر احتلت المرتبة الاولى عالميا باغنى دول العالم، فيما تذيلت دولة بورندي ، احتل العراق المرتبة 82 من بين هذه الدول.وقالت المجلة في تقرير لها نشر على موقعها لعام 2020 … Readmore

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