مصرف الرافدين يدعو المواطنين الى تسديد الاقساط الشهرية للقروض التي في ذمتهم

2020/08/15 | 11:03 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا مصرف الرافدين، السبت، المواطنين إلى مراجعة فروعه لتسديد ما بذمتهم من أقساط شهرية للقروض، مشيرا إلى انتهاء “فترة الإمهال” التي منحها جراء التداعيات التي رافقت تفشي فيروس كورونا.وقال المكتب الإعلامي للمصرف : إن “المصرف سبق وان أعلن عن … Readmore

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