ما هو دور آل سعود في التطبيع الاماراتي الاسرائيلي؟

2020/08/15 | 11:08 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن عضو المكتب السياسي لحركة عصائب اهل الحق في العراق، سعد السعدي، أن آل سعود قاموا بتهيئة الارضية للإمارات لإعلان التطبيع مع الكيان "الإسرائيلي"....

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