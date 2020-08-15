عراقيون يحذرون حكام العرب من تحقيق حلم

2020/08/15 | 11:08 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلق النشطاء العراقیون وسم #عراقيون_ضد_التطبيع، للتأكيد على رفضهم للتطبيع الاماراتي – "الاسرائيلي" ، محذرين الدول العربية من تداعيات التطبيع مع الاحت...

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