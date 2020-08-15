تقرير : تعليق الضم ثمن الاتفاق “المشين” ودولة الاحتلال  تهيء مخطط الضم في القدس الكبرى

2020/08/15 | 11:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..تناول تقرير الاستيطان الأسبوعي الذي اعده المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان الفلسطيني اتفاق التطبيع “المشين” بين اسرائيل والإمارات العربية المتحدة، مبينا ان دولة الاحتلال تتوسع في الاستيطان و تهيئ البنى التحتية لمخطط الضم في القدس الكبرى وقال التقرير الذي تلقت (المستقلة) نسخة منه، اليوم السبت، في تطور مفاجئ وصادم ، أثار ردود […]

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