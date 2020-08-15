العراق ولبنان محاصصة خارج تغطية الدستور

2020/08/15 | 11:15 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:علي الكاش كان للبنان بصمة مميزة في كل انواع الثقافة والمعرفة قبل ان يختم الخامنئي بصمته على مؤخرة حسن نصر الله، فمُحيت بقية البصمات.ونجزم بأنه ما لم ينفك الرباط...أكمل القراءة ←

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