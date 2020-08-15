شاهد بالفيديو.. تجربة اجتماعية في تركيا: شاب يطلب تبرعاً بالدم لوالدته.. ولا يستجيب إلا العراقي!

2020/08/15 | 11:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تنشر “يس عراق” تجربة اجتماعية لشاب مصري يطلب من المارّة التبرع بالدم لوالدته التي تعرضت لحادث، لكن أحداً لم يستجب له إلا العراقيين.قال الشاب المصري تعليقاً على ما استخلصه من التجربة الاجتماعية إن “من وافق على التبرع بالدم هم من عاشوا معنى الاحتياج الى الدم من حروب ودمار”.

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