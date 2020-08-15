البصرة| تخصيص 1500 قطعة أرض للملاكات الصحية

2020/08/15 | 11:20 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الملاكات الصحية التي تعمل في الخط الأول (Getty)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلن محافظ البصرة أسعد العيداني، تخصيص 1500 قطعة أرض للملاكات الصحية.

قال العيداني في حديث لوكالة الأنباء الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "هذه الأراضي ستوزع بين الملاكات الصحية التي تعمل في الخط الأول لمواجهة فيروس كورونا كوجبة أولى"، مبينًا أن "هناك وجبات أخرى ستوزع بين الملاكات الصحية".

وأوضح أن "الحكومة المحلية طلبت من الجهات الصحية تزويدها بكتب رسمية وجداول بالخفارات التي تخص الشعب والردهات الوبائية من أجل الإطلاع على أسماء الممرضين والكوادر الصحية التي تعمل في ردهات مستشفى البصرة التعليمي"، مشيرًا إلى أنه "تم إرسال هذه الجداول إلى دائرة صحة البصرة لتزويدها إلى الحكومة المحلية بحسب طلبها".

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