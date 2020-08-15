بعد تسجيل أعلى معدل إصابات يومي.. الصحة تتحدث عن حظر التجول

2020/08/15 | 11:20 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير أعربت دائرة الصحة العامة، عن قلقها بسبب زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد التي تجاوزت أمس الجمعة حاجز الـ 4000 إصابة.

قال مدير عام دائرة الصحة العامة إن التوصيات ستتضمن استمرار الحظر الجزئي، بالرغم من أن تطبيقه حاليًا بنسبة 10 بالمئة من قبل المواطن، عدا أيام الخميس والجمعة والسبت سيستمر حظرًا شاملًا

وقال مدير عام دائرة الصحة العامة رياض عبد الأمير الحلفي في حديث للصحيفة الرسمية وتابعه "ألترا عراق"، إن "الموقف مع فيروس كورونا مقلق جدًا بسبب زيادة الأعداد، فضلًا عن زيادة نشاطه وانتشار العدوى في ظل ارتفاع عدد الفحوصات المسجلة ضمن الموقف اليومي التي تجاوزت أكثر من 21 ألف فحص يوميًا".

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ونوه الحلفي إلى "عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، إضافة إلى أن الحظر لم يطبق بالصورة الصحيحة"، متوقعًا "استمرار الزيادة في الأيام القادمة".

وأضاف مدير عام دائرة الصحة أنه "في كل مناسبة ترفع اللجنة الاستشارية في وزارة الصحة توصياتها الى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، وهي الالتزام بتعليمات وزارة الصحة من ارتداء الكمامات، التباعد الاجتماعي، والإجراءات الوقائية الصارمة، لا سيما في ظل عدم اتخاذ أي إجراء قانوني بحق المخالفين".

وأكد على أن "التوصيات ستتضمن استمرار الحظر الجزئي، بالرغم من أن تطبيقه حاليًا بنسبة 10 بالمئة من قبل المواطن، عدا أيام الخميس والجمعة والسبت سيستمر حظرًا شاملًا"، داعيًا في الوقت نفسه إلى "الالتزام برسالة وتوصيات المرجعية العليا بالاعتماد على الإجراءات الوقائية الشخصية الصارمة منعا من انتشار العدوى بين المواطنين"، مشددًا على "منع التجمعات بكل أشكالها بعد خرق البعض من المواطنين لتعليمات وزارة الصحة".

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