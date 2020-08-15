2020/08/15 | 11:20 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار تتجاوز عتبة الـ8000 اصابة بكورونا منذ ظهور الوباء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/15 | 11:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار تتجاوز عتبة الـ8000 اصابة بكورونا منذ ظهور الوباء ) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذي قار تتجاوز عتبة الـ8000 اصابة بكورونا منذ ظهور الوباء ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).