هل يكون بوكيتينو بديل سيتين في برشلونة؟

2020/08/15 | 11:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..ذكر تقرير صحفي أن برشلونة قرر إقالة مدربه الإسباني كيكي سيتين عقب الخسارة المدوية أمام بايرن ميونخ 8-2، الجمعة، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، لينهي الموسم بخروج مهين من البطولة.وكتب فابريزيو رومانو، الصحفي المعروف في شبكة “سكاي سبورتس”، عبر حسابه على “تويتر”: “تم اتخاذ قرار إقالة سيتين بالفعل، لن يكون مدرب برشلونة الموسم […]

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