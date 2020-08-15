صورة له بين الشوطين.. ميسي يدرس الرحيل عن برشلونة بعد الخسارة المذلة

2020/08/15 | 12:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة تعرض نادي برشلونة أمس الجمعة إلى خسارة مذلة بثمانية أهداف مقابل هدفين أمام نادي بايرن ميونخ الألماني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.وأظهرت العديد من اللقطات استياءً كبيراً للنجم الكتلوني ليونيل ميسي وبقية زملائه.وقال تقرير صحفي لمجلة فرانس فوتبول اليوم السبت إن ميسي هدد إدارة برشلونة بالرحيل عن النادي عقب […]

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