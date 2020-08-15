هزة أرضية تضرب محافظة ميسان شرق العراق

2020/08/15 | 12:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجّلت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق، اليوم السبت، حدوث هزّة أرضية بقوة 3.5 على مقياس ريختر في محافظة ميسان شرق العراق....

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