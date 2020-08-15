حاكم الزاملي: قدرات قواتنا المسلحة تفوق نظيرتها في الجيش التركي

2020/08/15 | 12:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أكد القيادي في التيار الصدري، حاكم الزاملي، السبت (15 آب 2020)، أن قدرات القوات المسلحة العراقية تفوق الجيش التركي بكثير، بالتالي بالإمكان اللجوء إلى المواجهة المسلحة إذا توفرت الإرادة والقرار السياسي.





وقال الزاملي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "العراق لديه عدة خيارات لمواجهة الاعتداءات التركية منه الاقتصادي والعسكري"، مبينا أن "تركيا ليست دولة تمتلك قوة ونفوذ أقوى من تنظيم داعش الارهابي الذي دحره العراق وانتصر عليه على الرغم من الدعم الذي كان يتلقاه من داخل وخارج البلاد".

وأضاف، أنه "لا يمكن لتركيا أن تغزو العراق وأن تستمر في عمليات القصف الجوي والاجتياح البري"، مؤكداً أن "العراق قادر على ردع تركيا ولدينا قوات مسلحة تفوق قدرات الجيش التركي".

وبين، أن "اللجوء إلى الخيار العسكري يعتمد على الارادة والقرار السياسي للحكومة العراقي، إزاء الدفاع عن ارض وسيادة البلاد".

ويستمر الجيش التركي بالتوغل داخل اراضي اقليم كردستان في شمال العراق، وقصف القرى هناك بحجة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني، من دون تحرك حكومة بغداد لغاية الان.

وكان القيادي في التيار الصدري، حاكم الزاملي، أكد أمس الجمعة، أن استخدام الضغط الاقتصادي ضد تركيا للرد على عملياتها العسكرية في شمال العراق، يحتاج إلى سيطرة الحكومة الاتحادية على المنافذ الشمالية.

وقال الزاملي في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "الحكومة الاتحادية لا تسيطر بشكل كامل على المنافذ الشمالية، بالتالي هي تدار من قبل الكرد"، مبينا أن "منع دخول البضائع التركية للضغط على أنقرة يحتاج الى سيطرة بغداد على تلك المنافذ".

وأضاف ان "الحكومة الاتحادية في حال لم تسيطر على المنافذ بامكانها فرض غرامات ومحاسبة التجار في الداخل الذين يستوردون ويروجون للبضائع التركية".

وبين الزاملي أن "تركيا لا تحترم سيادة العراق واخرها الاعتداء على القوات المسلحة العراقية".

وكانت خلية الاعلام الامني اتهمت، الثلاثاء 11 آب 2020، تركيا بالوقوف وراء هجوم شمال اربيل .

وقالت الخلية في بيان، "اعتداء تركي سافر من خلال طائرة مسيرة استهدفت عجلة عسكرية لحرس الحدود في منطقة سيدكان وتسببت في استشهاد آمر اللواء الثاني حرس حدود المنطقة الاولى وامر الفوج الثالت/ اللواء الثاني وسائق العجلة".

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