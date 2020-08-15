2020/08/15 | 13:01 - المصدر: NRT عربية
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اذاعة اسبانية: ميسي وضع 3 شروط للبقاء في صفوف البارسا) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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