وكالة الاستخبارات: القبض على إرهابيّ قياديّ واثنين من معاونيه في نينوى

2020/08/15 | 13:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الاستخبارات اليوم السبت، القبض على إرهابي قيادي واثنين من معاونيه في نينوى.

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