وفاة فنان في الديوانية جراء اصابته بكورونا

2020/08/15 | 13:12 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالة اين نيوز _بغداد أعلنت نقابة فناني العراق فرع محافظة الديوانية، السبت، أحد أعضائها اثر وفاته بفيروس كورونا المستجد.وذكرت النقابة، في بيان تلقت /اين نيوز/ نسخة منه، أنها "تنعى أحد اعضائها الفنان خالد عبد الهادي، الذي فارق الحياة صباح اليوم، بعد صراع مع فيروس كورونا".واصيب عدد من الفنانين البارزين في العراق، منذ تفشي الفيروس التاجي في البلاد، فيما توفي الفنان مناف طالب اثر اصابته بالفيروس.

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