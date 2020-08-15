طهران تؤكد انتصارها وعزلة واشنطن بعد رفض الأمم المتحدة تمديد حظر الأسلحة

2020/08/15 | 13:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران-(أ ف ب) – رحبت طهران السبت برفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار تقدّمت به الولايات المتحدة لتمديد حظر السلاح المفروض على إيران الذي تنتهي صلاحيته في تشرين الأول/أكتوبر، مؤكدة أن واشنطن “لم تشهد عزلة كما هي عليه الآن منذ 75 عاما من تاريخ الأمم المتحدة”.وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أعلن أن مجلس […]

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