شاهد: كورونا يكسر حاجز 21 مليون إصابة عالمياً

2020/08/15 | 13:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيروس كورونا المستجد يواصل انتشاره كالنار في الهشيم حول العالم، حيث ضرب أوروبا والشرق الأوسط والأمريكتين،وتخطت العدوى حاجز 21 مليون حول العالم ووصل ...

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