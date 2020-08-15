الاندبندنت: بريطانيا تتغاضى عن انتهاكات النظام القمعي في البحرين

2020/08/15 | 13:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … أفاد مقال لصحيفة الاندبندنت البريطانية ، السبت، أنه وعلى الرغم من قيام النظام القمعي في البحرين بتعذيب الالاف من سجناء الرأي في سجن جو سيء السمعة مازالت الحكومة البريطانية تقدم الدعم لذلك النظام برغم ادعائها معارضة التعذيب .وذكر المقال الذي كتبه السجين السياسي علي الحجي وترجمته وكالة /المعلومة/ أنه ” والالاف […]

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