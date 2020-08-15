صحيفة تكشف عن أول القرارات المصيرية في برشلونة بعد فضيحة بايرن ميونخ

2020/08/15 | 13:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية عن أول قرارات رئيس نادي برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، بعد فضيحة الأمس أمام بايرن ميونخ في مباراة دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.وذكرت الصحيفة الشهيرة أن “أول قرار سيتم الإعلان عنه هو موعد الانتخابات الرئاسية ومن المتوقع أن تكون في شهر اذار المقبل”.وأكدت الصحيفة أن […]

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