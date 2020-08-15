أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم السبت

2020/08/15 | 13:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تنشر “يس عراق” أسعار صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي اليوم السبت في بورصة الكفاح والأسواق المحلية : سجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 123.300 دينار لكل 100 دولار.وأسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة بتعاملات اليوم كالآتي: سعر بيع الدولار = 123.500 دينار.سعر شراء الدولار = 122.500 دينار.

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