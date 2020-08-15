2020/08/15 | 13:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص المباشرة بصيانة تخسف عملاق شرق بغداد وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المباشرة بصيانة تخسف عملاق شرق بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المباشرة بصيانة تخسف عملاق شرق بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).