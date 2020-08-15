الانبار توشك على اغلاق ملف النازحين شرقي الفلوجة

2020/08/15 | 13:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أعلن قائممقام قضاء الكرمة بمحافظة الانبار احمد مخلف الحلبوسي ، السبت، ان اللجان المشرفة اوشكت على اغلاق ملف النازحين لمناطق شرقي مدينة الفلوجة .وقال الحلبوسي في تصريح لوكالة الـ/ المعلومة/ ان ” قضاء الكرمة شرقي مدينة الفلوجة ، شهد عودة معظم الاسر النازحة الى مناطق سكناها المحررة ولم يتبق سوى 57 اسرة […]

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