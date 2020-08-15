امانة بغداد: المباشرة بصيانة تخسف عملاق شرق العاصمة

2020/08/15 | 13:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت امانة بغداد، السبت، عن مباشرة ملاكاتها في دائرة مجاري بغداد وبالتنسيق مع دائرة بلدية الصدر الثانية باصلاح التخسف الحاصل في خط الدفع الخاص بتصريف مياه المجاري والامطار.وقالت الأمانة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “ملاكاتها في دائرة مجاري بغداد وبالتنسيق مع دائرة بلدية الصدر الثانية باصلاح التخسف الحاصل في خط الدفع […]

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