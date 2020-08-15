2020/08/15 | 13:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الأمن الوطني في بابل يلقي القبض على موظف يسرق مسحات كورونا من المستشفى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الأمن الوطني في بابل يلقي القبض على موظف يسرق مسحات كورونا من المستشفى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).