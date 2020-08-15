كيف حاولت الأحزاب الصهيونية أسرلة المواطنين العرب - تميم منصور

2020/08/15 | 13:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تميم_منصور حزب مباي ليس من السهل الخوض في غمار هذا الموضوع لأنه مليء بالمواقف والقرارات الهامة ، لذلك يجب نبش ارشيفات هذا الحزب لمعرفة سياسته الحقيقية اتجاه المواطنين العرب ، لكن إصرار ونشاط بعض الباحثين اليهود ساعد في الكشف عن جوانب هامة في هذه الارشيفات ، لأن الأجهزة الأمنية حتى الآن ترفض السماح للصحفيين والباحثين العمل بحرية داخل هذه الارشيفات ، لأنها تخشى الكشف عن الأعمال الاجرامية التي ارتكبتها العص ......





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