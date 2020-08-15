2020/08/15 | 13:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_خليل_غريب -المفهوم الأول: الوحدة الوطنية في مفهوم أحزاب الطائفية السياسية:تمهيد للملفتؤكد كل دساتير العالم على أن وحدة الأرض والشعب من أساسيات بناء الدولة العصرية.



وعلى كل مواطن أو مجموعة واجب المحافظة عليها، والدفاع عنها.



وخلافاً لهذا المبدأ نجد في نظام الطائفية السياسية في لبنان، وكذلك في العراق ما بعد الاحتلال، مفاهيم شاذة لا علاقة لها ببناء وطني سليم.



ومن أجل الكشف عن تلك المفاهيم، سنفتتح مل ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفاهيم شاذة في معاجم أنظمة الطائفية السياسية (المفهوم الأول) - حسن خليل غريب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفاهيم شاذة في معاجم أنظمة الطائفية السياسية (المفهوم الأول) - حسن خليل غريب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).