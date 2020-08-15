2020/08/15 | 13:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترحيب ايراني برفض مشروع قرار اميركي في مجلس الامن هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/15 | 13:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

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