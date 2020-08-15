2020/08/15 | 13:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحة السليمانية تعلن إغلاق مستشفيات ومراكز صحية جراء إضراب العديد من الكوادر الصحة بسبب تأخر الرواتب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/15 | 13:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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