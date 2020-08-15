2020/08/15 | 13:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمن الوطني في بابل يعتقل موظفا في الصحة يسرق مسحات فحص كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/15 | 13:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن الوطني في بابل يعتقل موظفا في الصحة يسرق مسحات فحص كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن الوطني في بابل يعتقل موظفا في الصحة يسرق مسحات فحص كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).