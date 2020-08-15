النجف الأشرف.. مرضى السرطان معاناة بسبب قلة العلاجات

2020/08/15 | 13:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن تداعيات أزمة كورونا وانشغال الملاكات الصحية في مواجهتها ،انعكس بشكل كبير على المواطنين

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