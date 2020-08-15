الهجرة: أعداد النازحين حالياً داخل المخيمات تبلغ نحو 59 ألف عائلة في عموم العراق

2020/08/15 | 13:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم السبت، أن أعداد النازحين حالياً داخل المخيمات تبلغ نحو 59 ألف عائلة في عموم العراق فيما اشارت الى ان غلق ملف مخيمات النازحين مرهون بتوفر الإمكانيات المالية.

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