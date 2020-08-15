قتيل و5 جرحى بانفجار دراجة نارية مفخخة في ريف حلب الشرقي

2020/08/15 | 13:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قتل شخص وجرح آخرون جراء انفجار دراجة نارية في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي في سوريا.وذكرت مصادر محلية أن الانفجار الذي وقع أمام أحد الأفران في المدينة، أسفر أيضا عن إصابة 5 أشخاص جراح بعضهم خطرة.ولم ترد أي معلومات حول الجهة التي تقف خلف الانفجار.وتشهد المدينة التي تسيطر عليها فصائل موالية […]

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