الاطاحة بمسؤول ’’الهيئة الشرعية’’ لداعش واثنين من معاونيه

2020/08/15 | 13:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الداخلية، السبت، عن القاء القبض على مسؤول ما يسمى بـ “الهيئة الشرعية” لتنظيم داعش واثنين من معاونيه في محافظة نينوى.وذكر بيان للوزارة تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات نينوى في وزارة الداخلية، ألقت القبض على الانغماسي والشرعي لما يسمى الهيئة الشرعية في داعش، المكنى ابو خطاب”.وأضاف […]

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