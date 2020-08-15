التميمي: نعمل على تعزيز الخدمات والاجراءات الوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا

2020/08/15 | 13:43 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]قال وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، السبت، إنه يجري العمل على تعزيز الخدمات والاجراءات الوقائية للسيطرة على انتشار جائحة كورونا.

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